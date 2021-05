Bmw M4 Cabrio Competition, trazione integrale e 510 cavalli di potenza

2' di lettura

Guidare a cielo aperti accompagnati dalle note del sei cilindri da 510 cavalli. La nuova Bmw M4 Cabrio Competition è la risposta ideale per chi cerca un'auto dalle prestazioni di riferimento e al tempo stesso ama guidare una cabriolet. Rispetto alla versione coupé recentemente provata, la nuova Bmw M4 Cabrio Competition xDrive arriverà nel corso dell'estate direttamente in abbinamento alla trazione integrale.



Nuova Bmw M4 Cabrio Competition, si apre in 18 secondi

Esteticamente ritroviamo tutti i dettagli già apprezzati sulla nuova M4 coupé Competition, a partire dal maxi doppio rene fino al generoso estrattore in fibra di carbonio al posteriore. La novità principale arriva ovviamente dalla capote, realizzata in tessuto e più leggera del 40% rispetto al passato. La nuova M4 cabrio passa in modalità “vento tra i capelli” in soli 18 secondi, operazione che può essere eseguita anche in movimento. Il vano di carico è cresciuto di 80 litri se confrontato con la serie precedente, partendo da 300 litri a capote abbassata ed espandibile fino a 386 litri.



Interni Bmw M4 cabrio Competition

Riprendendo quanto già apprezzato sulla coupé, spiccano i nuovi sedili con guscio in fibra di carbonio in opzione, più leggeri di 10,2 kg rispetto a quelli standard e studiati per trattenere al meglio il corpo nella guida al limite. Il volante sportivo integra le due levette in colore rosso per richiamare le impostazioni di guida precedente memorizzate, mentre la strumentazione digitale ha schermate specifiche. A richiesta è disponibile l'M Laptimer, un programma del sistema multimediale che consente di registrare i tempi al giro in pista.



Bmw M4 Competition Cabrio, scheda tecnica

La M4 Competition Cabrio adotta il sei cilindri in linea con tecnologia M TwinPower Turbo a due turbocompressori da 510 cavalli (la potenza massima è aumentata di 60 cavalli rispetto al modello precedente) e 650 Nm di coppia, tecnologia di iniezione diretta ottimizzata e componenti sviluppati sulla base dell'esperienza nelle corse. Disponibile in versione a trazione integrale M xDrive la sportiva a cielo aperto consente di scattare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e presenta consumi nel ciclo combinato di 10,2 l/100 km ed ed emissioni di anidride carbonica pari a 233 g/km. Per quanto riguarda la velocità massima è autolimitata a 250 km/h ma acquistando un pacchetto specifico può essere innalzata a 280 km/h. La potenza è scaricata alle ruote tramite una trasmissione M Steptronic a otto velocità con Drivelogic e prevede tre programmi di cambiata e leve al volante. Per quanto riguarda la trazione, il menù di configurazione permette di scegliere tra 4wd, 4Wd Sport e 2wd, quest'ultima in grado di trasformare la vettura in una cabrio a trazione posteriore e con Dsc disattivato. Come sulla coupé è disponibile il traction control regolabile su dieci livelli, lo sterzo a rapporto variabile e la regolazione della sensibilità del pedale del freno su due livelli. Il pacchetto M Race Track opzionale riduce il peso del veicolo di circa 25 chilogrammi con caratteristiche come i freni in ceramica M Carbon, cerchi in lega leggera M su misura e sedili avvolgenti M Carbon.