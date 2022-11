Bmw M4 Competition one-off: la sportiva unica con interni in Alcantara

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un esemplare unico che guarda alla tradizione e omaggia l'italianità. Bmw M4 Competition one-off è un esemplare unico nato dalla collaborazione tra Bmw Italia e Alcantara. La vettura è stata presentata per la prima volta all'House of Bmw a Milano.

Caratteristiche di serie: 510 cv

In un anno speciale per la divisione M del marchio Bmw, quello del cinquantesimo anniversario, la sede italiana ha unito le forze con l'azienda made in Italy Alcantara per la realizzazione di un'edizione limitata.

Il brand M si è sempre contraddistinto per proporre vetture più sportive e performanti della gamma, sempre mantenendo quel tocco di eleganza tipico del brand premium tedesco. E anche con la one-off di Bmw M4 Competition sono stati mantenuti i canoni.

L'esemplare unico si basa sull’attuale generazione della serie di modelli di maggior successo nella storia di Bmw M. In tutto il mondo, le sportive M3 e M4 sono sinonimo di alte prestazioni nel segmento medio premium. I modelli in edizione sono alimentati da un motore a sei cilindri in linea con potenza fino a 510 cv (375 kW), tecnologia M TwinPower Turbo e caratteristiche ad alti regimi di rotazione.

Il tocco d'italianità e artigianalità di Alcantara

Una progettualità italiana di grande eccellenza e con materiali all'avanguardia e sostenibili sono le caratteristiche attribuite al progetto da Alcantara.