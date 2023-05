Se il superbollo venisse abolito, i proprietari della Bmw M8 Competition

potrebbero risparmiare 5.500 euro anno, a cui aggiungere i 1.651 euro di bollo.

La nuova BMW Serie 8 è una maxi coupé di lusso capace di prestazioni straordinariamente dinamiche. L’intero principio costruttivo dell’auto, il telaio e il fondo piatto dell’auto sono progettati per esaltare le performance sportive del veicolo, frutto dell'esperienza nelle competizioni maturata con l'M8 GTE. Peso ottimizzato, baricentro basso, l’attenta distribuzione del peso, la struttura rigida e le straordinarie proprietà aerodinamiche testimoniano il transfer tecnologico dalla pista alla strada. Gli interni sono in linea con quelli degli ultimi modelli BMW: il grande tunnel centrale che avvolge il conducente, il cruscotto digitale con sistema BMW Operating System 7.0 e schermo da 12”3 al posto di quello analogico. I sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida sono derivati dalle Serie 7 e 5 e comprendono, tra gli altri, il cruise control adattativo con stop&go e frenata automatica d'emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il Cross Traffic Warning, l'allarme di guida in contromano e il Parking Assistant.

Nel dettaglio la versione selezionata è la BMW Serie 8 Coupé M8, lunga 487 cm, larga 191 cm, alta 136 cm con un bagagliaio da 420 litri. Nella versione M8 Competition è spinta dal motore a benzina di 4.395 cc (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 460 kW (625 CV) ed una coppia massima di 750 Nm a 1.800 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 68 litri. Le emissioni di CO2 sono di 242 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,2 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 305 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.885 kg.



