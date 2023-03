Bmw margini al 10% nel 2023. Sempre più elettrica ma pronta per l’auto a idrogeno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Aspettando il debutto della Neue Klasse nella seconda metà 2025, che aprirà una fase nuova nella storia della casa di Monaco, Bmw apre il 2023 prevedendo che oltre il 50% delle nuove vendite saranno veicoli completamente elettrici ben prima del suo obiettivo del 2030. Intanto procede l’espansione della produzione di batterie in tre continenti tra Cina, Germania e Messico. In più la casa tedesca, per bocca del suo ceo Oliver Zipse, ha annunciato che è tecnologicamente pronta per un’auto alimentata a idrogeno che entrerà in produzione nella seconda metà del decennio. «Vediamo i veicoli elettrici a idrogeno come un complemento significativo alla mobilità elettrica, anche se con un po’ di ritardo», ha detto Zipse nell’evento dedicato ai risultati annuali dell’azienda.



Il veicolo di prova iX5 Hydrogen ha un’autonomia di 500 km e una capacità di rifornimento in tre o quattro minuti, ed è stato testato in vari paesi.

Intanto Bmw ha confermato i risultati preliminari pubblicati la scorsa settimana per il 2022, incluso un margine dell’8,6% nel settore automobilistico su utili prima di interessi e tasse di 10,6 miliardi di euro e un flusso di cassa di 11,1 miliardi di euro.

La casa bavarese prevede un margine operativo dall’8% al 10% per il suo segmento automobilistico nel 2023, a fronte dell’8,5% raggiunto lo scorso anno, e ha affermato di aspettarsi una domanda stabile nei mercati premium nel 2023 nonostante l’inflazione e l’aumento dei tassi di interesse. A Monaco prevedono una crescita ancora sostenuta per i modelli Serie 7 e Rolls-Royce. Del resto nel 2022 i produttori di auto di lusso hanno resistito a venti contrari economici poiché la domanda per i veicoli più costosi è rimasta robusta. Ma con gli alti prezzi dell’energia che continuano ad alimentare l’inflazione, i tassi di interesse più elevati e la fiducia dei consumatori vacillante, anche i produttori di automobili tedeschi stanno diventando più pessimisti, secondo un recente sondaggio.

Con lo sguardo a Neue Klasse Il ceo di Bmw Oliver Zipse (a sinistra) durante la Conferenza annuale del gruppo

Bmw ha previsto un leggero calo delle nuove immatricolazioni in Europa in generale. La quota di veicoli completamente elettrici sulle vendite totali è attesa però al 15% nel 2023, rispetto al 9% dello scorso anno. «Soprattutto in condizioni difficili, il gruppo Bmw sta mostrando un alto grado di resilienza», ha dichiarato Zipse. L’azienda in effetti prevede che i modelli completamente elettrici rappresenteranno almeno il 20% delle vendite totali entro il 2024 e, come detto, il 50% «ben prima del 2030».