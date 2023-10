Bmw nel mirino dell’Ue per l’export dalla Cina. «Rischio boomerang»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’indagine della Commissione europea sui sussidi all’industria dell’auto in Cina, foriera di un’invasione di veicoli elettrici con prezzi molto più bassi (20% in media, secondo Bruxelles), potrebbe avere un effetto contrario a quanto immaginato. Suonano come un avvertimento le affermazioni del direttore finanziario della Bmw, Walter Mertl. In effetti, subito dopo il via ufficiale all’indagine, mercoledì 4 ottobre, la Cina ha protestato poiché i presupposti dell’indagine si baserebbero su prove insufficienti...