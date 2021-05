Bmw non soffre la crisi dei chip e i costi, margini sostenuti nel 2021

2' di lettura

Free cash flow di 2,5 miliardi di euro. Ebit margin al 9,8%. La crisi dei chip non tange Bmw, a differenza di altri produttori come Ford, Renault e Volkswagen. La casa di Monaco conferma i suoi target per il 2021 anche a dispetto dell'aumento dei costi delle materie prime. Bmw è nota per i suoi forti rapporti con i fornitori e ha lavorato con loro per evitare interruzioni. L’unico problema riscontrato è stato un arresto temporaneo della produzione delle Mini nel Regno Unito. La previsione, a Monaco è che domanda e offerta tornino in equilibrio entro due anni al più tardi.



Quanto alla performance del primo trimestre le vendite dei modelli di veicoli elettrificati (Bmw prevede di avere 2 milioni di auto completamente elettriche sulla strada entro il 2025) sono più che raddoppiate nel primo trimestre, nonostante i prezzi più elevati e grazie alla forte domanda in Cina. Bmw aveva già registrato un aumento del 370% dell'utile ante imposte in quanto si è ripresa meglio del previsto da un primo trimestre devastato dalla pandemia dello scorso anno. Il margine al lordo delle tasse per il core business automobilistico è adesso previsto nel 2021 al limite superiore della precedente stima tra il 6% e l'8%.

Bmw ha visto anche una solida crescita del primo trimestre in altre regioni, incluso un aumento delle vendite del 17,4% in Nord America, guidato dalla forte domanda da parte dei conducenti statunitensi. «Il primo trimestre mostra che il nostro modello di business globale è di successo, anche in tempi di crisi - ha affermato in una nota l'amministratore delegato Oliver Zipse -. Restiamo fermamente sulla buona strada per una crescita continua, sostenibile e redditizia. La nostra strategia si basa sul mantenimento di una forte attenzione alla fornitura di prodotti high-tech attraenti che sono destinati a plasmare il mondo in evoluzione della mobilità».

La casa automobilistica tedesca ha affermato che i risultati del primo trimestre hanno ricevuto una spinta anche dalla vendita di veicoli precedentemente noleggiati, in particolare nel mercato statunitense.