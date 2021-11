Bmw prepara il megasuv XM, reveal segreo a Los Angeles

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Bmw con un teaser pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale americana del brand, la Casa bavarese ha annunciato l'arrivo imminente di un modello che verrà presentato tra il 2 e il 4 dicembre all’evento Art Basel che si terrà a Miami in Florida. In realtà la vettura è stato presentato in gande segreto in una delle iniziative fuorisalone, ma sfruttando l'occasione della rassegna di Los Angeles con la promessa che nulla si poteva scrivere o riferire fino al 29 di novembre quando l'auto verrà presentata.Ecco quello che si può supporre sul misterioso modello che verrà naturalmente prodotto a partire dall’anno prossim nella fabbrica americana di Bmw a Spartanburg in South Carolina.

Potrebbe ispirare lo stile delle future Serie 7 e X 7

L'immagine del teaser che mostra la parte frontale del concept XM rendono evidenti le forme della calandra con il doppio rene e i grandi fari. Dalle dimensioni della griglia l'XM intendere che l'auto offrirà uno stile diverso rispetto agli altri modelli. Se il doppio rene ha una forma esagonale come sulle Serie 7 e X7, i fari, invece, sono sottili e sono divisi in due triangoli. Si tratta di un nuovo design che si potrà ritrovare anche sulla nuova Serie 7 e sul restyling della X7 che debutteranno nei prossimi anni. Per il resto, la XM avrà un look da suv coupé con grandi cerchi fino a 23 pollici e doppio terminale di scarico.

Sotto al cofano elevate prestazioni ma elettrificate

Nel post, Bmw Usa parla di elevate prestazioni elettrificate che lasciano intendere che possa essere equipaggiato con un plug-in con una potenza superiore ai 700 cv, scaricati a terrà da una trazione integrale XDrive e dall'abbinamento ad un motore termico V8 biturbo e da un'unità elettrica. Numeri che candideranno la vettura al ruolo di portabandiera della divisione M che si occupa di versioni ad alte prestazioni di Bmw. Naturalmente il prezzo sarà elevato e stimato vicino ai 200 mila euro. In ogni caso se ne saprà di tutt e di più all'appuntamento del 29 novembre quando verrà svelata ufficialmente la nuova M che dal vivo è impressionante anche se non si potrebbe dire.