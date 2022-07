Bmw R 1250 Gs

È stata in testa alle vendite per anni e solo quest'anno è stata superata (di poco) dalla molto più economica Benelli Trk 502 (che esteticamente le somiglia molto): la Gs è una vera e propria icona. Monta un boxer potente ed elastico, in grado di riprendere in sesta anche dai bassi regimi; la potenza è di 136 cavalli, necessari per spingere i 249 kg della Gs, ma senza richiedere troppa benzina: la percorrenza è di circa 19 km/l. Di serie Bmw offre un'ottima protezione aerodinamica, il cruise control, le manopole riscaldate e cinque anni di assistenza stradale. Il comfort di guida è garantito dalle sospensioni Dynamic Esa che si regolano automaticamente per l'utilizzo da soli o con passeggero e bagagli. Il sistema Connectivity sfrutta il display Tft a colori da 6,5 pollici per accedere alle funzioni della moto e di connettività (telefono, intrattenimento e navigazione), in combinazione con il multi-controller Bmw Motorrad di serie.



Cilindrata: 1.254 cc

Motore: bicilindrico Boxer

Potenza: 136 cv

Coppia: 143 Nm

Serbatoio: 20 litri

Pneumatici: 120/70 R 19”, 170/60 R 17”

Peso: 249 kg (in ordine di marcia)

Prezzo di listino: 19.350 euro



