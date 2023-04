Bmw R 1250 Gs Adventure, come va la enduro da viaggio tedesca

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La Adventure è la versione “maggiorata” della Bmw R 1250 Gs, l'icona tedesca del “moto adventure”: sfoggia un peso in ordine di marcia di 268 kg insieme a un'inaspettata agilità da ballerina. Del resto ci sarà un motivo se da oltre un decennio è regina delle vendite (solo nell'ultimo anno ha ceduto il primo posto sul podio), pur avendo un prezzo di listino che parte da quasi 23mila euro e arrivi rapidamente a lambire i 30mila se ci si fa ingolosire dalla lunga lista degli optional (tra pacchetti Dynamic e Touring e tris di valigie costano oltre 2.400 euro e per avere la voce cattiva del terminale Akrapovic Slip-on come nel modello in prova bisogna spendere quasi mille euro).

Comoda per due

Il segreto del successo della Gs è nel mix riuscito di estetica inconfondibile e piacevole, guida adatta ai motociclisti di ogni esperienza e grande comfort di viaggio, anche per il passeggero che sulla Adventure è trattato da re, anche grazie alla posizione arretrata delle valigie. Certo, nelle manovre da fermo, il peso e l'altezza della sella a 91 cm (ma è ribassabile a 89, e si può puntare su quella ribassata) possono complicare un po' la vita ai piloti più brevilinei.

Loading...

Guidabilità al top

L'ottima guidabilità è dovuta in gran parte al motore boxer a fasatura variabile, arrivato alla cilindrata di 1.254 cc: eroga 136 cv con una coppia massima di 143 Nm; è sempre presente, indipendentemente dal regime di rotazione: riprende con vigore ed è in grado di allungare come pochi bicilindrici riescono a fare (la zona rossa inizia intorno ai 9mila giri); per esempio, riprende in sesta da meno di 2mila giri senza problemi. Posizione e conformazione del motore, poi, contribuiscono ad abbassare il baricentro, così che nel misto la Gs Adventure mette in campo un'agilità sorprendente e dimostra di essere, oltre che comoda, anche molto divertente, in grado di tener testa a molte naked “sbarazzine”.

Tanta elettronica

Altro aspetto degno di nota è la risposta delle sospensioni; la Gs Adventure monta il sistema Dynamic Esa che regola le sospensioni automaticamente per l'utilizzo da soli o con passeggero e bagagli. I puristi lamentano la sensazione di “galleggiamento” e di poco feeling con ciò che accade sotto le ruote, ma la realtà è che le Dynamic Esa è in grado d'interpretare e risolvere il 99,9% delle situazioni in cui vi troverete (lo 0,1% è per lo più limitato all'off-road).

L'impianto frenante è potente e ben a punto, con l'Abs Cornering (“intuisce” se la moto è in curva) e la ripartizione della frenata che ripartisce la forza sui due assi nelle frenate più repentine; migliorabile, invece, in scalata il cambio elettronico che, specie a bassi giri, si mostra un po' ostinato. In generale, c'è davvero tanta elettronica in questa moto, ma è tutto ben gestibile tramite i comandi al manubrio (comoda la rotella sulla sinistra del manubrio) che intervengono sul display Tft a colori da 6,5” collegabile allo smartphone.