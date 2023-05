Bmw R 18 Roctane, com'è fatta la nuova custom bagger tedesca

Ascolta la versione audio dell'articolo

Attenzione assoluta all’essenziale e alla cura dei dettagli: è questa la filosofia che ha ispirato l'ultima arrivata nella famiglia delle Bmw R 18, modelli che hanno come cuore centrale comune il poderoso bicilindrico “big boxer”. Il più potente motore boxer a due cilindri mai costruito nella produzione di serie di motociclette vanta una cilindrata di 1.802 cc, una potenza di 91 cv con una coppia, tra i 2mila e i 4mila giri, sempre superiore a 150 Nm e tre modalità di guida selezionabili (la tranquilla Rain, la media Roll e la più aggressiva Rock).

Nella versione Roctane il boxer è rifinito in nero Avus metallizzato opaco e con coperture nere lucide, a richiamare i tradizionali boxer raffreddati ad aria che hanno equipaggiato per sette decenni le moto tedesche. Abbraccia il boxerone un pregiato telaio tubolare in acciaio a doppia culla abbinato a un forcellone a doppio braccio che include l'albero della trasmissione cardanica e alla sospensione posteriore con schema cantilever.

BMW R 18 Roctane

Grandi le ruote: i cerchi in lega sono da 21 pollici all’anteriore e da 18 pollici al posteriore. La sella a due piani si rastrema verso la parte posteriore, con cinghie per il passeggero, ed è equipaggiata con pedane poggiapiedi lunghe e pedale a bilanciere del cambio. Il manubrio alto e rivestito di nero assicura una posizione di guida eretta e comoda. La R 18 Roctane è una custom bagger: è quindi equipaggiata di serie con valigie in tinta con la moto da 27 litri ciascuna.

Tra gli accessori pensati per i viaggiatori troviamo il parabrezza con fari supplementari e indicatori di direzione sospesi, la retromarcia, l’Hillstart Control e le manopole riscaldate. Ultima nota: la R 18 Roctane richiede braccia robuste (il peso in ordine di marcia è di ben 374 kg spalmati su 261 cm di lunghezza) e un portafoglio altrettanto robusto, visto che il prezzo parte da 26.500 euro.