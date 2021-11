Bmw R 18 Transcontinental e R 18 B, come sono le grand tourer tedesche

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nel mirino ci sono le Touring di Harley-Davidson, da anni regine del segmento delle bicilindriche di grande cilindrata destinate ai lunghi viaggi: le Bmw R 18 Transcontinental (28mila euro) e R 18 B (27mila euro) sfidano le americane adottando sempre un bicilindrico, ma non a V bensì boxer e non uno qualunque, ma il più potente di sempre. Il cuore delle due nuove tedesche è infatti il “Big Boxer” dei modelli R 18: 1.802 cc, 91 cv e una coppia sempre sopra i 150 Nm tra i 2mila e i 4mila giri. Il telaio delle R 18 Transcontinental ed R 18 B è un tubolare in acciaio a doppia culla con un trave posteriore composto da parti in lamiera stampata. Il comfort in viaggio è affidato alle sospensioni che rinunciano a ogni possibilità di regolazione: abbiamo una forcella telescopica e un sistema di sospensione cantilever montato direttamente sul forcellone con ammortizzazione progressiva e precarico della molla regolabile automaticamente.

A differenziare i due modelli sono le dotazioni. La R 18 Transcontinental offre carenatura anteriore con parabrezza alto, deflettore e flap; inoltre, ci sono una strumentazione con quattro strumenti circolari analogici e display a colori Tft da 10,25 pollici, faro aggiuntivo, impianto audio Marshall, barre di protezione del motore, valigie, bauletto, riscaldamento della sella e finiture cromate. La nuova R 18 B, invece, rinuncia al bauletto per un puro stile “bagger”, e sfoggia un parabrezza basso, una sella più sottile e un motore nero opaco metallizzato. Infine, per entrambe sono di serie l’avviamento keyless, le manopole riscaldate e il cruise control elettronico, con l’optional dell’adattivo che, come nelle auto, regola la velocità automaticamente mantenendo una determinata distanza dal veicolo che precede.