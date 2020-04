Bmw R18, ecco la mega cruiser stile retrò con il boxer più grande della storia Debutta la nuova ammiraglia di Bmw Motorrad: design vintage, tecnologia super moderna e un biclindrico a cilindri contrapposti da 1.800 cc di Gianluigi Guiotto

Con la nuova R 18, Bmw torna a presidiare il segmento delle cruiser, abbandonato dopo l'esperienza della R1200C, prodotta dal 1997 al 2004. Per farlo la Casa tedesca ha pescato nel suo passato più lontano, riprendendo la filosofia e lo stile della mitica Bmw R5 nata nel 1936. Dunque l'attenzione torna ai componenti essenziali della moto con il motore boxer al centro e un design classico, con serbatoio da 16 litri a goccia, albero di trasmissione a vista e soprattutto il motore al centro di tutto.

Il Big Boxer di nuova progettazione, infatti, ha un aspetto imponente e vanta una cilindrata di 1.802 cc con una potenza massima di 91 cv a 4750 giri. Notevole è la coppia a disposizione, garanzia del piacere di guida: da 2mila a 4mila giri ci sono sempre più di 150 Nm.

Bmw R18, la mega cruiser retrò con il boxer più grande di sempre Photogallery22 foto Visualizza

Lo scheletro della R 18 è un tradizionale telaio in acciaio con struttura a doppia culla, mentre, come nell'antenata R 5, il forcellone circonda l'asse di trasmissione tramite giunti bullonati. Sempre per rispetto alla classicità, Bmw non ha dotato la R 18 di regolazione elettronica delle sospensioni, l'Esa che è uno dei punti di forza di quasi tutti i suoi modelli, ma abbiamo una forcella tradizionale e sistema Cantilever con mono. A frenare i 345 kg della R 18 pensano tre dischi da 300 mm, montati sui cerchi a raggi da 19 pollici (anteriore) e da 16 pollici.

La R 18 non è leggerissima, ma Bmw ha diffuso nella cartella stampa foto su strada con una motociclista di media statura, a significare che è forse una moto per tutti. Lo confermano la sella a soli 690 mm da terra e la possibilità di avere la retromarcia assistita e l'assistenza nelle partenze in salita (Hill Start Control). Ci sono poi l'Asc (Automatic stability control, escludibile) e tre modalità di guida: Rain (per i fondi bagnati o scivolosi), Roll (condizioni normali) e Rock (tutto il potenziale a disposizione con la possibilità di far slittare leggermente la ruota posteriore). La strumentazione è tutta contenuta in un unico quadro circolare che integra un display. Per il lancio Bmw ha allestito la R 18 nella versione First Edition (23mila euro) con la classica finitura nera con verniciatura con filetti bianchi, molte superfici cromate, logo sulla sella e targhetta cromata con scritta “First Edition” sulle coperture laterali. Ma la R 18 nasce per essere personalizzata con i molti accessori che affollano il listino Bmw. Un esempio? I punti di fissaggio dei cavi del freno anteriore e della frizione consentono una facile installazione di manubri più alti o più bassi, oltre che dei relativi collegamenti idraulici e cavi.