Bmw rafforza ancora la strategia elettrica per tutti i marchi

Ovviamente, muovendosi solo elettricamente, rispettando la strategia Mini che prevede il lancio solo di modelli a emissioni zero dal 2025 e la fine della commercializzazione di vetture con motori tradizionale dal 2030.

Intanto, l’allacciamento alla rete elettrica della Bmw arriva nella fase in cui il brand elettrico “i” fa entrare in scena modelli realmente innovatori. Infatti, a novembre arriverà in Italia il suv iX al quale si affiancherà, all’inizio del prossimo anno, la berlina-coupé i4.

Le capostipiti di tutte le prossime Bmw full-electric non introducono solo innovazioni riguardanti l’elettrificazione e i relativi processi produttivi, ma anche novità che si riverseranno sulle prossime Bmw non estesamente elettrificate a livello stilistico, di digitalizzazione, di connettività e di guida assistita. poiché portano al debutto il livello 3. La iX è in vendita nelle versioni xDrive40 e 50 con potenze di 326 e 523 cavalli, a prezzi che partono da 84.000 euro. La sportiva i4 a batteria è già ordinabile a prezzi che partono da 61mila euro nelle versioni eDrive 40, monomotore a trazione posteriore con 340 cavalli, e i4 M50 bimotore a trazione integrale da 544 cavalli.

La composizione del brand “i” è rinnovata dall’aggiornamento, più che altro stilistico del suv iX3 ora venduto a 71mila euro, e dall’avvento nel corso del prossimo anno della iX5 Hydrogen spinta da un sistema con 374 cavalli.

I picchi di potenza delle due nuove auto elettriche non lasciano dubbi sul fatto che la sportività e il piacere di guida rimangono sempre centrali per la Bmw. Lo confermano anche i nuovi modelli alimentati dagli ottani anziché dagli elettroni, anche se proposti in alcune versioni con tecnologia ibrida, commercializzati da questo periodo. Ovvero, la serie 2 coupé e la serie 4 GranCoupé.