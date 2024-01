Bmw, record storico di vendite nel 2023. Auto a batteria al 15%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bmw ha visto nel 2023 le sue vendite globali aumentare del 6,5% raggiungendo quasi 2,55 milioni di veicoli, il numero più alto di auto vendute nella sua storia. I risultati sono stati particolarmente buoni con i veicoli di fascia alta, come la Serie 7 o l’X7, La casa automobilistica bavarese ha sottolineato come le vendite di modelli completamente elettrici (Bev) sono aumentate del 74% raggiungendo 376mila veicoli, dato che - secondo il nuovo responsabile delle vendite Jochen Goller - segnala come Bmw sia cresciuta più rapidamente in questo segmento rispetto al mercato globale dei veicoli completamente elettrici. I Bev oggi rappresentano una quota del 15% sulle vendite totali del gruppo guidato dal ceo Oliver Zipse, più della media europea del 14,2%. E i piani di Bmw fissano al 20% l’asticella per l’anno appena cominciato.

Nel 2024 la Bmw punta a vendere più di mezzo milione di auto esclusivamente elettriche e ad aumentare la propria quota delle vendite totali a circa il 20%. «Continuiamo a vedere una forte domanda per i nostri prodotti completamente elettrici», ha affermato Goller, riferendosi ai 18 modelli Bev della gamma del gruppo.

In Cina le vendite sono cresciute del 4,2%, in Europa del 7,5% e negli Stati Uniti del 9,4%. Nel 2022 e nel primo trimestre del 2023, la mancanza di semiconduttori, i colli di bottiglia nella fornitura e i blocchi dovuti al coronavirus in Cina hanno causato un calo delle vendite per Bmw, ma poi la situazione è migliorata. Nell’ultimo trimestre, le vendite globali sono aumentate del 10% raggiungendo 719.000 auto.