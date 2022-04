Bmw reiventa la Serie 7, la nuova ammiraglia ora diventa anche elettrica con la versione i7

Ascolta la versione audio dell'articolo

Debutta la nuova, settima, generazione della Serie 7 e cosi Bmw rilancia la partita sul fronte delle ammiraglie, settore dove ha subito la concorrenza di Tesla e della sua Model S al pari della tradizionale rivale Mercedes Classe S.

La nuova Serie 7 rispetta in pieno la filosofia Bmw che affida all’ammiraglia il compito di portare al debutto importanti e conferma la strategia del brand di offrire unicamente la propulsione elettrica solo quando i tempi saranno realmente maturi ovunque. Infatti, nella gamma della nuova Serie 7 l’inedita versione elettrica i7 si affianca alle varianti con motori a benzina e turbodiesel ibridi a 48V e alla spina. Diversamente da Audi e Mercedes, la Bmw ha puntato su un’inedita architettura per non collocare in specifiche famiglie l’ammiraglia full-electric e quelle con motori convenzionali. La nuova Serie 7 si stacca dalla precedente anche per il fatto che è proposta in unica taglia oversize, il look e la consistente escalation della ricercatezza, della digitalizzazione e delle tecnologie legate all’elettrificazione, al dinamismo, alla guida semi-autonoma di livello 3, al confort e all’intrattenimento, specie di chi siede sui sedili posteriori.

Bmw Serie 7, una piattaforma per tutte

La piattaforma su cui poggia la nuova Serie 7 accompagna la transizione elettrica della Bmw sino all’avvento della Neue Klasse, previsto nel 2025. Non è stata battezzata in nessun modo ma può essere considerata l’estrema evoluzione della Clar della Serie 7 precedente ed è stata sviluppata per sintonizzarsi con la propulsione elettrica e-drive di quinta generazione. Il layout del pianale unitamente al passo di 3,21 metri consente l’alloggiamento del grosso pacco batteria della i7 e, ovviamente, anche di quelli di taglia inferiore delle varianti ibride. L’architettura riprende le piattaforme elettriche ed elettroniche per la propulsione, la guida semi-autonoma di livello 3 e la connettività con lo standard 5G portate alla ribalta dal suv nativo elettrico iX.

Bmw Serie 7, la radiografia della i7 full-electric

La versione elettrica sarò la prima Serie 7 a essere venduta in Italia, verso fine anno. Debutterà con la xDrive 60 con 544 cavalli e 745 Nm di coppia, spinta da un sistema formato da un’unità elettrica anteriore con 258 cavalli e una posteriore 313 cavalli che, naturalmente, creano anche la trazione integrale elettrica. Il powertrain è l’e-drive di quinta generazione formato da unità che sfruttano la tecnologia eESM, cioé electrically excited synchronous motor, che evita l’impiego di terre rare, a tutto vantaggio della sostenibilità, dell’etica, del contenimento dei costi e delle economie di scala.

L’alimentazione è affidata a una batteria agli ioni di litio da 101,7 kWh composta da moduli a forma di prisma, che promette un’autonomia che arriva sino a 625 chilometri ed è ricaricabile da impianti a 11 kW in nove ore e mezza e sino all’80% in 34 minuti da colonnine rapide da 195 kW. La i7 xDrive 60 tocca i 240 all’ora e raggiunge i 100 orari in 6”1, a fronte di un consumo medio di 19,6 kWh secondo il ciclo Wltp. A questa versione si affiancherà la i7 xDrive M70, per la quale la Bmw ipotizza al momento una potenza di 660 cavalli.