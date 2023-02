Bmw rilancia i due suv X5 e X6 con un restyling di sostanza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bmw risponde a Mercedes. Una settimana dopo l'annuncio del restyling delle rivali della stella GLE e GLE Coupè il brand di Monaco di Baviera svela le versioni aggiornate della X5 e X6. Il restyling di metà carriera si concentra sia sul design esterno che sull’aggiornamento dell’abitacolo, ma ci sono anche degli aspetti tecnici aggiuntivi e un’elettrificazione maggiore di tutta la gamma motori a cominciare anche dall'affinamento della versione ibrida plug-in della X5.

L'estetica degli esterni si aggiorna specie nei dettagli

Per aggiornare l'X5 e l'X6 alla Bmw riprendono quanto fatto per la nuova X1: troviamo quindi un diverso trattamento delle superfici e un nuovo taglio dei gruppi ottici che insieme agli inediti paraurti sono le principali differenze rispetto al modello attuale. Nel frontale i fari sono più sottili di 35 mm e hanno luci diurne dal taglio a freccia. Il doppio rene è offerto anche nella variante retroilluminata per i motori a sei cilindri.

Il nuovo allestimento entry level xLine per l'X5

Nelle prese d’aria inferiori troviamo, invece, nuovi elementi verticali e una finitura lucida inedita, così come in coda si fanno notare i fari a Led ridisegnati con un motivo interno a X. Di serie per tutti i modelli le barre sul tetto con finitura in alluminio satinato. L’allestimento entry level della X5 offre dele personalizzazioni estetiche xLine. Per la X6 è previsto di serie per tutte le varianti di serie il pacchetto M Sport con elementi in nero lucido con una caratterizzazione inedita.

Debutta il Curved Display con doppio schermo

L’abitacolo segue l’evoluzione di tutti gli altri modelli recenti del brand. Sulle nuove X5 e X6 è quindi introdotto il Curved Display che unisce lo schermo da 12,3 pollici utilizzato per la strumentazione con il 14,9 pollici dell’infotainment, basato sul sistema operativo di ultima generazione OS 8.0. Inoltre la console è ridisegnata col comando della trasmissione a bilanciere e un'inedito motivo grafico davanti al passeggero. Tra le opzioni l’head-up display con realtà aumentata.

Il tetto panoramico con luci a Led integrate

Di serie sono previsti i sedili anteriori sportivi e la finitura in similpelle, mentre la pelle e le varianti rimangono opzionali, come il tetto panoramico con luci a Led integrate, l’impianto audio Bowers & Wilkins e il nuovo sistema di riscaldamento per i pannelli delle portiere e per il portabicchieri. La gamma dei propulsori è stata rinnovata per esaltare prestazioni ed efficienza e proposti di serie della trazione integrale xDrive.