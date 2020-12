Bmw S 1000 R

La nuova naked tedesca deriva dalla supersportiva S 1000 RR quanto a motore, telaio ed elettronica. Il quattro cilindri in linea si basa su quello della superbike e genera 165 cv a 11mila giri, con una coppia massima di 114 Nm; 4a, 5a e 6a marcia hanno ora rapporti più lunghi ed è presente una frizione anti-saltellamento più morbida. Il telaio è completamente nuovo e molto più leggero rispetto a quello del modello precedente; inoltre, è stata ridotta la larghezza della moto nella zona di contatto del ginocchio, offrendo così una posizione di guida più rilassata con ancora più libertà di movimento. Sono di serie tre modalità di guida (Rain, Road e Dynamic), Dynamic Traction Control, Hillstart Control, e Abs Pro con ottimizzazione in funzione dell'angolo di piega. La strumentazione è racchiusa in uno schermo tft da 6,5 pollici, molto leggibile, che è collegabile via bluetooth allo smartphone.