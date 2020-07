Bmw Serie 1 116d

La terza generazione della Serie 1 porta una vera e propria rivoluzione per la due volumi compatta BMW, che passa alla trazione anteriore, anche se rimangono a listino le versioni a quattro ruote motrici xDrive, ed è ora disponibile solo in versione cinque porte. Sulla nuova Serie 1 esordiscono i nuovi motori tre cilindri benzina e Diesel con tecnologia TwinPower Turbo che si caratterizzano per consumi ed emissioni ridotti. Significativo l'aumento dello spazio interno rispetto alla generazione precedente, in particolare nella zona posteriore e per il vano di carico, che dispone ora di capacità variabile da 380 a 1.200 litri. Dalla nuova Serie 3, la compatta eredita il BMW Intelligent Personal Assistant con funzioni touch, gestuali e vocali. Nel dettaglio la BMW Serie 1 116d è una Compatta 5 porte 5 posti della BMW lunga 432 cm, larga 180 cm, alta 143 cm con un bagagliaio da 380 a 1.200 litri. Nella versione 116d costa 28.800 € con motore a gasolio di 1.496 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 85 kW/116 CV ed una coppia massima di 270 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 42 litri. Le emissioni di CO2 sono di 110 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 200 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.375 kg.

