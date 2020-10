Bmw Serie 2 Active Tourer 225 XE

La prima monovolume compatta di BMW è caratterizzata da un Cx da primato di 0,26 e dalla trazione anteriore, che soddisfa però tutti i criteri del tipico “piacere di guida BMW”. L'ampio passo e una linea del tetto più alta consentono di sfruttare l'abitacolo in modo ottimale e di regalare una sensazione di spaziosità interna mai conosciuta fino ad oggi. Abbattendo il sedile anteriore si può portare all'interno dell'abitacolo un carico passante lungo fino a 2,40 metri. Il sedile posteriore scorrevole sdoppiato (60:40) è abbattibile nel rapporto 40:20:40 grazie ad un comando elettrico posizionato sul lato del vano bagagli. A richiesta gli interni sono completati da un grande tetto panoramico. Da primato anche la capienza del bagagliaio che consente di riporre quanto necessario per una vacanza con la famiglia o una giornata di sport all'aperto. Nel dettaglio la BMW Serie 2 Active Tourer 225xe iPerformance Advantage è una Monovolume 5 porte 5 posti della BMW lunga 435 cm, larga 180 cm, alta 156 cm con un bagagliaio da 400 a 1.350 litri. Nella versione 225xe iPerformance Advantage costa 39.600 € con motore a ibrida plug in di 1.499 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 165 kW/224 CV ed una coppia massima di 385 Nm a 1.300 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 36 litri. Le emissioni di CO2 sono di 47 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,7 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 202 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.750 kg.

Per scoprire di più clicca sul listino