La Bmw Serie 2 Active Tourer diesel punta su spazio a bordo unito a dimensioni adatte alla città e consumi contenuti. Funzionalità, profilo innovativo e un equipaggiamento di serie che supera ampiamente quello del modello precedente fanno della Serie 2 Active Tourer di seconda generazione una proposta decisamente interessante. L'ultima generazione ha una struttura progettata per ospitare sia motori a combustione sia sistemi elettrificati e presenta una geometria dell’abitacolo e una serie di dettagli che si ispirano al concept degli interni e alle tecnologie dell'ammiraglia iX. Questo crea un ambiente premium all'avanguardia, le cui caratteristiche chiave includono il pannello degli strumenti sottile, il Bmw Curved Display, il bracciolo “galleggiante” con pannello di controllo integrato e una riduzione generale del numero di elementi di controllo fisici. Per l'ultima edizione della Bmw Serie 2 Active Tourer è disponibile un'ampia scelta di sistemi per la guida e il parcheggio automatizzati. Nel dettaglio la versione selezionata è la BMW Serie 2 Active Tourer 218d Luxury è una Monovolume 5 porte 5 posti della Bmw lunga 439 cm, larga 182 cm, alta 158 cm con un bagagliaio da 470 a 1.455 litri. Nella versione 218d Luxury è spinta dalla motorizzazione a gasolio di 1.998 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 110 kW/150 CV ed una coppia massima di 360 Nm a 1.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 45 litri. Le emissioni di anidride carbonica sono di 138 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 220 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.620 kg.

