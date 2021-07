Bmw Serie 2 come è cambiato il coupè di Monaco

E' una due porte non troppo grande a trazione posteriore per divertirsi nel fine settimana, ma con una versatilità che la rende adatta all'utilizzo quotidiano. La lunghezza è ora di 453 cm, 10,5 in più e la larghezza di 183 cm, 6,4 cm in più. Diminuisce di 2,8 cm l'altezza e ora è pari a 139 cm. L'uso della stessa piattaforma delle Serie 3 e 4 ha garantito alla nuova Serie 2 Coupé una rigidità torsionale maggiore del 12%, mentre le carreggiate aumentano di 5,4 cm davanti e di 3,1 cm dietro alla base di una maggiore stabilità. Offerta con tre motori turbo a benzina e un diesel, tutti abbinati di serie a un cambio automatico a otto velocità. Dall'alto della gamma, la M240i xDrive ha un 6 cilindri 3 litri benzina da 374 cv che guadagna 34 cv per uno scatto da 0 a 100 kmh di 4,3 secondi. Subito sotto c'è la 220i col due litri a benzina da 184 cv. Arriverà nell'estate del 2022 la 230i con lo stesso motore ma da 245 cv. La 220d, infine, è l'unica diesel col 2.000 cc da 190 cv abbinato alla tecnologia mild-hybrid 48V. Sarà in vendita alla fine 2021.

12/15 14/15 Menu