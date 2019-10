Bmw Serie 2 Gran Coupè, arriva la più compatta delle berline-coupè bavaresi. Rivale designata della Mercedes CLA, si affianca alle analoghe varianti già proposte da Bmw sia per la Serie 4 che per la Serie 8. Rispetto alla Serie 1 da cui deriva è più lunga di 20 cm. In vendita da marzo 2020 di Corrado Canali

Prime immagini e relative informazioni della nuova Bmw Serie 2 Gran Coupé che debutterà in pubblico a fine novembre al Salone di Los Angeles e sarà in vendita a marzo del 2020.

E' la prima volta che la Casa di Monaco presenta una variante berlina-coupè sulla base della Serie 1 che fra l'altro ha da poco debuttato con un importante restyling che ne ha cambiato di molto l 'immagine. Se il frontale propone il nuovo look di tutte le Bmw più recenti, con la griglia di dimensioni importanti e i gruppi ottici Led sottili e inclinati verso il centro, la fiancata e la coda propongono una soluzione inedita che si distingue per le portiere prive di cornici come i modelli più sportivi. La terza luce laterale, inoltre, finisce con esaltare il montante allungato, mentre la coda corta incorpora un elemento aerodinamico. Anche i gruppi ottici dietro a sviluppo orizzontale sono diversi da quelli della Serie 1 perché uniti da un elemento nero lucido.

La nuova Serie 2 Gran Coupè è lunga 4,52 metri, 20 cm in più della Serie 1 e ha un passo di 2,67 metri, rispetto ai 2,69 della Serie 1 due volumi. Gli interni, invece, riprendono la nuova impostazione della Serie 1 che prevede attraverso l'Operating System 7, compatibile con Apple CarPlay ma privo di Android Auto, la possibilità di adottare la strumentazione digitale Live Cockpit Professional con head-up display o in alternativa l'infotainment connesso con i servizi di ultima generazione, oltre che abbinati con schermi da 10,25”.

Da segnalare che la zona dietro ospita tre passeggeri me propone ben 33 mm di spazio aggiuntivo rispetto alla Serie 2 Coupé, mentre il bagagliaio ha una capacità complessiva di 430 litri. Sulla Serie 2 Gran Coupé debutterà, infine, anche il tetto panoramico, una delle tante opzioni.

Al momento del lancio la Serie 2 Gran Coupé sarà proposta in sei allestimenti e tre motorizzazioni. Oltre alla M Performance, il top della gamma è prevista infatti lal' versioni base, Advantage, la Sport Line, laLuxury Line e la M Sport.



Si potrà, inoltre optare tra la 218i a benzina con il 1.500 cc turbo da 140 cv o la 220d diesel di 2.000 cc da 190 cv a cui si aggiungerà la M235 benzina da 306 cv, l'unica ad offrire la trazione integrale xDrive, mentre le altre due motorizzazioni sono a trazione anteriore. E ancora la 218i è l'unica con il cambio manuale sei marce. Tutte le altre tre varianti offrono, infatti, di serie il cambio Steptronic a 8 marce in versione Sport sulla più potente della Serie 2 Gran Coupè, la M235.