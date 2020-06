Bmw Serie 2 Gran Tourer

Variante a sette posti della Active Tourer, la Serie 2 Gran Tourer è la prima compatta premium ad offrire comodo spazio per sette persone o, in alternativa, uno spazio da primato per i bagagli: da 560 fino ad un massimo di 1820 litri, ribaltando gli schienali del divanetto posteriore. Le dimensioni della Serie 2 Gran Tourer sono in effetti compatte: 4,568 metri di lunghezza e 1,612 metri in altezza. Il comfort a bordo è da vera BMW con una versatilità fuori dal comune. La terza fila di sedili sparisce completamente nel piano di carico quando non serve. Ideale per le giovani famiglie, la new entry bavarese incrementa la praticità nella guida giornaliera con numerose soluzioni porta-oggetti e con tavolini ripiegabili negli schienali dei sedili anteriori.

