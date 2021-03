Bmw serie 3

La serie 3 offre le versioni ibride plug-in 320e e 330e, proposte anche con la trazione integrale, sia nella famiglia della berlina sia in quella della famigliare Touring. La 320e, in vendita a prezzi che partono da 48.000 euro, è mossa da un powertrain che sviluppa complessivamente 204 cavalli e utilizza una batteria da 12 kWh, ricaricabile in tempi che spaziano da tre ore e mezza a sei ore, che promette un'autonomia elettrica di 61 chilometri. La 330e, il cui listino muove da 56.000 euro, è spinta invece da un sistema propulsivo da 252 cavalli, che la funzione XtraBoost innalza sino a 294 cavalli, e con la batteria sempre da 12 kWh può percorrere a emissioni zero 60 chilometri.

