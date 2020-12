Bmw Serie 3

La Bmw Serie 3 berlina, con formula “Why-Buy”, viene proposta con 11.185 euro di anticipo (compreso il primo canone), 11 canoni mensili a partire da 220 euro, “Bmw Credit Protection Free” (copertura assicurativa sulla persona) in omaggio, e successive 36 rate da 330 euro al mese (o, in alternativa, possibilità di cambiare o restituire la vettura). Con “Why-Buy Evo” si versano 13.570 euro “una tantum” alla stipula del contratto più 36 canoni da 300 euro al mese per un chilometraggio massimo di 45.000 km. Con “Why-Buy Evo Silver”, i 36 canoni hanno un costo di 442 euro al mese per un chilometraggio massimo di 45.000 km.

Per quanto riguarda la Bmw Serie 3 Touring, Con Bmw Why-Buy, servono 11.270 euro di anticipo, 11 canoni mensili a partire da 230 euro, “Bmw Credit Protection Free” in omaggio e successive 36 rate da 368 euro al mese (o, in alternativa, possibilità di cambiare o restituire la vettura). “Why-Buy Evo” prevede 14.000 euro “una tantum” da versare al momento della stipula del contratto e 36 canoni mensili da 300 euro per un chilometraggio massimo di 45.000 km. Con “Why-Buy Evo Silver”, la Serie 3 Touring prevede 36 canoni da 442 euro al mese.