Bmw Serie 3, con il restyling arriva il display curvo

Bmw rilancia la Serie 3 con importanti novità estetiche e funzionali per il modello di punta per il brand. Lo spiegato i numero del modello: in 45 anni di presenza sul mercato ha rappresentato oltre 16 milioni di unità prodotte e vendute. L'ultima generazione prodotta in più di un milione di unità, aveva debuttato nel 2019, ma ora è venuta il momento di aggiornarla con una serie di interventi che hanno modificano tutte le aree della vettura. A cominciare dal design rivisto ma non troppo. Il nuovo frontale è caratterizzato da gruppi ottici, mascherina e paraurti ridisegnati con il doppio rene che ha, però, mantenuto le stesse proporzioni del modello attuale.

Di serie sulle nuove Serie 3 i cerchi da 17 pollici

La novità sono i fari full Led più sottili che offrono delle luci diurne di nuovo disegno, mentre sono opzionali gli Adaptive Led con elementi blu. Anche il paraurti dietro è stato rivisto, integrando i terminali di scarico che sono più grandi nel diametro con l'obiettivo di garantire un impatto più sportivo. Fin dall’allestimento d’ingresso sono previsti cerchi di lega da 17 pollici. Inoltre, vengono introdotte inediti colori per la carrozzeria tanto che sono previste 150 possibili varianti personalizzate in grado di offrire numerose possibili variabili per tutte le versioni.

Interni con una plancia rivoluzionata dai 2 display

Gli interni rappresentano un’evoluzione superiore rispetto alla versione attuale, visto che seguono il trend degli altri modelli recenti del brand. La plancia è, infatti, dominata da un unico display curvo che integra lo schermo da 12,3 pollici della strumentazione, riconfigurabile e quello da 14,9 dell’infotainment con la versione 8.0 del software connesso con comandi vocali, funzionalità Bmw ID, BMW Intelligent Personal Assistant e aggiornamento OTA da remoto.

Sulla nuova 3 debutta lo schermo delle Bmw EV

L’introduzione dello schermo curvo ha permesso anche di semplificare la console centrale, dove si nota l’assenza della leva del cambio automatico, sostituito da un cursore. Nella stessa area sono previsti anche i nuovi controlli per l’iDrive e il Driving Experience Control che gestisce tutte le modalità di guida. E veniano alla disponibilità di motorizzazioni che al lancio sono dieci mentre unica è la trasmissione disponibile,l'automatica a 8 marce Steptronic. Per i modelli a benzina ci sono tutte unità a quattro cilindri turbo di due litri di cilindrata : la 318i da 156 cv, la 320i da 184 cv, proposta anche nellaversione xDrive e la 330i da 245 cv

Le elettrificate plug-in a benzina e mild hybrid diesel

Stesso discorso per le unità plug-in hybrid la 320e da 204 cv e la 330e da 292 cv, anche in versione xDrive. A fare storia a sé è la sportiva M340i xDrive che offre il sei cilindri di tre litri mild hybrid 48V da 374 cv. Rimangono i diesel, tutti mild hybrid, nelle varianti a quattro e sei cilindri: la 318d da 150 cv, la 320d anche in versione xDrive da 190 cv, la 330d anche xDrive da 286 cv e la sportiva M340d xDrive da 340 cv. Tutti le motorizzazioni sono previste sia per la Serie 3 berlina che anche per la Touring, la variante station wagon nella tradizione di Bmw.