Bmw Serie 3 PHEV: 2.343 unità

La Bmw Serie 3 è proposta anche in versione ibrida plug-in ovvero ricaricabile. A muoverla è un 2.000 cc turbo a benzina da 184 cv e un motore a corrente con 113 cv, integrato al cambio automatico a 8 rapporti è quello, con convertitore di coppia, comune alle altre Serie 3: insieme erogano al massimo 252 cavalli, che crescono a 292 quando, a batteria carica, nella modalità di guida Sport e per solo 10 secondi si attiva la funzione XtraBoost. A proposito di batteria, è agli ionio di litio, ha una capacità di 12 kWh e la sua presenza è montata sotto il divano ha fatto perdere 105 litri di capienza al bagagliaio: cala da 480 litri delle altre Serie 3, a 375 per la 330e. Oltre che nei rallentamenti, l'accumulatore si può ricaricare collegando con il cavo in dotazione. Viaggiando col solo motore elettrico in funzione, la Bmw 330e può percorrere fino a 66 km in modalità a zero emissioni sia pure ad un velocità massima di soli 140 kmh.



