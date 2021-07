Bmw Serie 3 plug-in, 2.657 unità vendute a maggio

E' proposta anche in versione ibida plug-in ovvero ricaricabile. A muoverla è un 2.000 cc turbo a benzina da 184 cv e un motore a corrente con 113 cv, integrato al cambio automatico a 8 rapporti è quello, con convertitore di coppia, comune alle altre Serie 3: insieme erogano al massimo 252 cavalli, che crescono a 292 quando, a batteria carica, nella modalità di guida Sport e per solo 10 secondi si attiva la funzione XtraBoost. A proposito di batteria, è agli ionio di litio, ha una capacità di 12 kWh e la sua presenza è montata sotto il divano ha fatto perdere 105 litri di capienza al bagagliaio: cala da 480 litri delle altre Serie 3, a 375 per la 330e. Oltre che nei rallentamenti, l'accumulatore si può ricaricare collegando con il cavo in dotazione l'attacco dietro il parafango anteriore sinistro a una presa. Con quella domestica, in circa 2 ore e mezza si passa dallo 0 all'80% dell'efficienza. Viaggiando col motore elettrico in funzione, la 330e può percorrere 66 km a un velocità massima di 140 kmh.

