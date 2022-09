Bmw Serie 3 restyling, tutto quello che c'è da sapere sulla station wagon tedesca

Ascolta la versione audio dell'articolo

Squadra che vince, non si cambia. Frase abusata ma sempre valida nel mondo dell'automobilismo, dove le rivoluzioni spesso non coincidono con l'aumento delle vendite. L'esempio perfetto è la Bmw Serie 3, da oltre 45 anni (e da 35 in versione station wagon) modello dai grandi volumi del costruttore di Monaco di Baviera. In linea con l'attuale corso stilistico del marchio, ma senza il maxi doppio rene all'anteriore, il restyling di metà carriera della Serie ha portato aggiornamenti mirati al design del frontale e del posteriore ma soprattutto a bordo ora è presente il grande display curvo da cui gestire il sistema multimediale Operating System 8. Tra le novità l'addio al cambio manuale, lasciando spazio alla trasmissione di serie Steptronic a otto rapporti con palette al volante e una leva selettrice di nuova generazione. Prezzi? In in Italia a partire da 45.550 euro per la berlina e 46.550 euro per la Touring



Bmw Serie 3 2022



Esternamente i contorni leggermente modificati e le nuove doppie barre rendono la griglia a doppio rene più importante rispetto al passato. Le prese d’aria in Black high-gloss posizionate sotto la griglia raffreddano l’impianto frenante e aggiungono un tocco sofisticato. I fari full led sono di serie mentre i proiettori adattivi a led sono disponibili come optional e si riconoscono per i dettagli blu all’interno delle loro coperture. La gamma di funzioni dei fari adattivi a led comprende la luce di curva e l’abbagliante a matrice anabbagliante, nonché la regolazione dinamica della portata dei fari e la distribuzione variabile della luce. La gamma di colori esterni è stata ampliata con l’aggiunta di Skyscraper Grey metallizzata e M Brooklyn Grey metallizzata come parte del pacchetto M Sport. Sono state aggiunte alla gamma anche le vernici speciali Bmw Individual Frozen Pure Grey metallizzata e Frozen Tanzanite Blue metallizzata. Inoltre, i clienti possono scegliere tra una selezione di circa 150 ulteriori vernici speciali Bmw Individual.



Interni Bmw Serie 3 restyling



Salendo a bordo si viene accolti da interni profondamente rinnovati, a partire dal Curved Display montato di serie. Qui, un display informativo da 12,3 pollici dietro il volante e un display di controllo da 14,9 pollici si uniscono in una sola unità completamente digitale e ad alta risoluzione. Anche la leva del cambio Steptronic a otto rapporti ha un nuovo design. È posizionata nel pannello di controllo sulla console centrale insieme al pulsante Start/Stop, all’iDrive Controller, ai pulsanti del Driving Experience Control, al freno di stazionamento e ad altre funzioni del veicolo.Il climatizzatore automatico con regolazione a tre zone è di serie. Le funzioni climatiche vengono gestite tramite comando vocale o con il touch tramite il display di controllo.Altre novità di serie sono lo specchietto retrovisore ad oscuramento automatico, il pacchetto portaoggetti esteso e il Park Distance Control (PDC) con sensori anteriori e posteriori. Tutti i modelli sono ora dotati del Bmw Live Cockpit Plus, che include il sistema di navigazione Bmq Maps.



Motorizzazioni



I motori a combustione interna ad alta efficienza con tecnologia Bmw TwinPower Turbo e l’elettrificazione sotto forma di tecnologia ibrida plug-in e mild hybrid a 48V, raggiungono un equilibrio tra piacere di guidare e risparmio di carburante. La Serie 3 berlina può essere ordinata in tre varianti ibride plug-in e Touring in quattro varianti. Inoltre, sia per la berlina che per la Touring sono disponibili quattro motori a benzina e quattro motori diesel a quattro o sei cilindri. Questa gamma comprende un’unità a benzina a quattro cilindri con collettore di scarico integrato nella testa del cilindro e un sistema di turbocompressore aggiornato per ottimizzare l’erogazione di potenza. Provata su strada in versione Touring 320d, spinta quindi dal quattro cilindri turbodiesel da 190 cavalli, la Serie 3 conquista per il perfetto bilanciamento tra piacere di guida grazie ad uno sterzo di riferimento e per le ottime doti di station wagon “mangia chilometri”.