La Station di sesta generazione giunge a 32 anni dal debutto del modello originale, con un’impostazione classica ma un rinnovato spirito di sportività e dinamismo e una sostanziale iniezione di tecnologia. La carrozzeria riprende i tratti fondamentali della berlina, rispetto alla quale presenta un volume posteriore più dinamico. Crescono le dimensioni rispetto alla Touring precedente, che portano un netto incremento degli spazi per testa e gambe dei passeggeri nella zona posteriore. Il vano bagagli offre una capacità variabile da 500 a 1.510 litri e il portellone mantiene la doppia apertura separata del lunotto. Gli interni riprendono lo stile e le dotazioni della berlina, mettendo in risalto l’abbinamento tra la strumentazione digitale con display da 12,3” e l’infotainment da 10,25”, dove il sistema operativo Bmw 7.0 include funzioni avanzate di connettività, aggiornamenti over-the-air e comandi vocali evoluti dell’Intelligent Assistant. Dalla berlina derivano anche i sistemi d’assistenza alla guida. Nel dettaglio la Bmw Serie 3 Touring 320d xDrive Sport è lunga 471 cm, larga 183 cm, alta 144 cm con un bagagliaio da 500 a 1.510 litri. Nella versione 320d xDrive Sport costa 55.650 euro con motore a ibrida diesel di 1.995 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 140 kW/190 cavalli ed una coppia massima di 400 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 40 litri. Le emissioni di CO2 sono di 125 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,4 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 225 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.715 kg.

