Bmw Serie 3 Touring / Dentro è funzionale e razionale

Come tutte le più recenti Bmw di taglia robusta, anche la serie 3 Touring si sviluppa sull'architettura Clar che, unitamente alla crescita delle dimensioni e del passo di 4,1 cm, ha favorito la realizzazione sia di un interno spazioso anche posteriormente sia di un bagagliaio leggermente più capiente di quello del modello precedente. L'atmosfera emanata dall'abitacolo è speculare a quella ravvisabile sulla serie 3 berlina, quindi è frutto delle più recenti concezioni stilistiche di casa Bmw e dalla cura posta nei confronti di chi guida poiché mette sott'occhio e a portata di mano ciò che deve consultare e azionare. Dal canto suo la zona di carico è accessibile non solo attraverso il portellone ad azionamento elettrico ma anche sollevando il lunotto, vanta una capacità che spazia da 500 a 1.510 litri e, infine, può essere integrata a richiesta da “magiche” slitte sul fondo. Queste ultime consentono di fare scorrere i bagagli facilmente, ma sono completate da guarnizioni in gomma che si sollevano quando si chiude il portellone per non fare scivolare gli “oggetti” quando l'auto è in movimento.