Bmw Serie 3 Touring / Digitalizzazione avanzata

La 3 Touring eredita dalla berlina tecnologie avanzate che spaziano dalla strumentazione configurabile digitale da 12,2” al display centrale da 8,8” (a richiesta da 12,3”) dell'infotainment sino al sistema operativo Bmw 7.0 con l'assistente personale intelligente, ad attivazione vocale, che risponde a domande e fornisce informazioni. La suite è molto completa ma, proprio per questo motivo, stupisce che lasci ancora fuori dalla porta Android Auto poiché continua ancora a integrare soltanto Apple CarPlay. La personalità hi-tech della 3 Touring è rimarcata anche dalle tecnologie destinate a ottimizzare il dinamismo, come le opzionali sospensioni adattive, e a incrementare l'interazione fra guidatore, auto ed esterno anche se in questo caso con modelli analogamente equipaggiati e, dove esistono, le infrastrutture adeguate.