Bmw Serie 3 Touring / Subito con motori benzina e diesel, nel 2020 anche ibrida plug-in

Bmw Serie 3 Touring

La nuova station wagon bavarese sarà commercializzata alla fine di settembre, ma diciamo subito che la versione più innovativa si vedrà nel corso del prossimo anno. Si tratta della 330e, ovvero la variante spinta da un powertrain ibrido plug-in da 252 cv che integra un motore termico di 2 litri, la cui potenza sale a 292 cv impiegando la modalità Sport, e che promette di marciare a emissioni zero per una sessantina di chilometri. Nel frattempo lo schieramento propone le versioni a benzina 330i e 330i xDrive con 258 cv, alle quali si affiancano le turbodiesel 320d e 320d xDrive da 190 cv e 330d xDrive da 265 cv. Per tutte le versioni sono previsti gli allestimenti Business Advantage, Sport, Luxury e M Sport. Il listino parte dai 43mila richiesti per la 320d e culmina nei 65mila euro necessari per acquistare una 330d xDrive.