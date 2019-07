Bmw Serie 3 Touring / Taglia robusta, ma aspetto atletico

La nuova serie 3 Touring non rinuncia a presentarsi con una fisionomia in cui spiccano sportività e funzionalità, ma si distacca dalla precedente per il maggiore equilibrio con cui si coniugano questi fattori. Un risultato raggiunto grazie alla definizione della coda in cui alla forte inclinazione del relativo montante si unisce l'andamento più orizzontale del padiglione. Inoltre, ha anche una personalità più sportiva. Il risultato è dovuto tanto all'ulteriore evoluzione del design Bmw quanto all'incremento della lunghezza che arriva a 4,71 metri e, soprattutto, alla crescita delle carreggiate e al rapporto delle proporzioni che crea l'intreccio di questi fattori. A dispetto dell'aumento della taglia anche la 3 Touring, al pari della serie 3 berlina, sulla bilancia risulta più leggera della precedente di una cinquantina di chili