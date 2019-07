Bmw Serie 3 Touring / Al volante della 330d xDrive

Dal posto guida della più potente Touring, ovvero la 330d xDrive, l'evoluzione della specie emerge ancora una volta, tanto a livello di carattere quanto di comportamento. Entrambi questi fattori suscitano l'impressione di avere a che fare con un'auto più compatta e leggera, quindi sono gli artefici di una guidabilità gradevole e capace di soddisfare in ogni condizione. Un risultato che il 6 cilindri turbodiesel di 3 litri accreditato di una coppia di ben 580 Nm, abbinato al cambio automatico a 8 marce, sostiene con la spontaneità dell'erogazione, l'elasticità e il vigore che mette in campo quando viene sollecitato a fronte anche di un consumo durante il test che si è tradotto in percorrenze vicine ai 15 chilometri con un litro di gasolio. Baricentro basso, carreggiate ampie e perfetta distribuzione della massa sui due assali sono, invece, gli ingredienti che generano un dinamismo pressoché incriticabile, reattivo e sincero, specie quando si può contare sul solerte lavoro delle sospensioni adattive a gestione elettronica.