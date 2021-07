Bmw Serie 4 cabrio

La Serie 4 Cabrio rappresenta il punto di riferimento del brand per il piacere di guida dinamico combinato con il fascino esclusivo della guida a cielo aperto nel segmento delle vetture premium medie. Il design dell’auto è caratterizzato dal nuovo e più attuale linguaggio stilistico del marchio, che conferisce alla vettura eleganza sportiva e fornisce una netta differenziazione dalla generazione precedente, basata sulla Serie 3. Per la prima volta, la trasmissione Steptronic a otto rapporti è di serie su tutte le varianti. La quattro posti garantisce una funzionalità ottimizzata sia per i viaggi quotidiani che per le lunghe distanze grazie a dotazioni (di serie) quali il pacchetto portaoggetti, lo schienale posteriore ribaltabile e la possibilità di carico passante. Ma anche e soprattutto grazie al vano di carico variabile, che rende più sfruttabile lo spazio. Questo può passare da 300 litri di capienza a tetto aperto (80 in più rispetto al modello precedente) fino a 385 (15 in più) quando è chiuso.

Per saperne di più clicca sul listino

3/10 5/10 Menu