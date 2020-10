Bmw Serie 4, ecco com'è e come va la nuova sportiva bavarese Questa volta la serie 4 ha un'identità ben marcata, esaltata dalla dibattuta mastodontica mascherina. E parte subito con una famiglia che preannuncia un'estesa elettrificazione mild-hybrid a 48V, della quale beneficia anche la top di gamma M440i xDrive di Massimo Mambretti

Un cambiamento radicale: la nuiva Bmw Serie 4 prende una strada diversa da quella della Serie 3 vestendosi in maniera personale e, soprattutto, avvantaggiandosi di tante specifiche soluzioni e tecnologie. Insomma, la seconda generazione della serie 4 fa la coupé con determinazione e, nel contempo, apre anche un nuovo corso stilistico che contagerà altre Bmw identificate da una cifra pari. Ovvero, quelle sportive.



Bmw Serie 4, la nuova interpretazione della sportività bavarese



Non ci si può limitare a considerare innovativa la serie 4 solo per il “doppio rene” verticale di taglia oversize, peraltro artefice di perplessità non solo fra i Bmw addict. Certo, le imprime un'espressione aggressiva, ma la sportività di questa nuova Bmw è trasmessa da altri fattori. In sostanza, il suo look mimetizza bene il fatto che condivida l'architettura Clar con la Serie 3, sebbene evoluta e irrigidita. Tuttavia, proprio la modularità dell'architettura ha permesso di definire una linea differente, che in alcune viste trae spunti da quella della più grossa Serie 8. La nuova coupé, quindi, si presenta con un profilo decisamente slanciato frutto dell'intreccio fra il design, l'incremento della lunghezza rispetto a quella della berlina (si attesta a 4,77 metri) e la statura ribassata di 5,7 centimetri, che propizia una profilatura aerodinamica vantaggiosa e per la muscolosità della corta parte posteriore. Quest'ultima, dal canto suo, riveste una carreggiata allargata di 2,3 centimetri che, sposandosi con l'abbassamento del baricentro di oltre 2 centimetri, s'inserisce fra gli ingredienti destinati a propiziare un comportamento specifico.



Bmw serie 4, dentro è tecnologica ma realmente comoda solo davanti



Nell'abitacolo a quattro posti della serie 4 la sportività è trasmessa più dagli influssi del design della carrozzeria sulla funzionalità posteriore, per via del soffitto spiovente e dell'accessibilità poco consona per chi è scarsamente agile, che dalla presentazione. Infatti, quest'ultima ricalca quella di tutte le più recenti Bmw. L'arredamento mette sott'occhio e a portata di mano di chi guida tutto ciò che deve azionare e consultare, grazie anche all'upgrading dei sistemi di assistenza alla guida. Inoltre, può essere completato dalla strumentazione configurabile digitale da 12,2”, dall'head up display avanzato e dal touchscreen centrale da 12,3” optando per il sistema operativo Bmw 7.0 che include anche l'assistente personale. Il sistema permette l'aggiornamento da remoto della Serie 4, è compatibile wireless con Apple CarPlay e Android Auto ed integra il navigatore basato sul Cloud. Infine, a dispetto di quanto si può pensare, la nuova Serie 4 offre un bagagliaio di adeguata capacità: 440 litri.



Bmw serie 4, al volante della M440i xDrive



L'esempio più lampante della personalità della nuova coupé bavarese è la M440i xDrive, spinta da un 6 cilindri sovralimentato di 3 litri da 374 cv con 500 Nm di coppia integrato da una rete a 48V, che porta in dote un starter-generatore da 11 cv che, oltre a migliorare l'efficienza, svolge anche il ruolo di overboost nelle decise accelerazioni e riprese. Insomma, tanta roba, che si traduce in una velocità autolimitata di 250 all'ora e nella possibilità di scattare sino a 100 orari in 4”5, a fronte di percorrenze medie vicine ai 14 chilometri con un litro. Ma la tempra della nuova serie 4 è impressa anche dal peso ridotto di una cinquantina di chili rispetto a quello della precedente, dalla massa ripartita equamente sui due assali e dalle specifiche regolazioni dell'assetto, dello sterzo e dei freni. Sulle coinvolgenti strade della Langhe, impiegando soprattutto le modalità Sport e Sport Plus, si ha realmente la sensazione di guidare una coupé degna di questa definizione. Infatti, spinge forte ed entra e sguscia fuori dalle curve di maniera estremamente efficace, aiutata anche dal solerte lavoro del cambio automatico a 8 marce e della trazione integrale, dal settaggio assunto dalle sospensioni adattive e dal differenziale autobloccante. Insomma, la M440i è una sportiva che sa il fatto suo, sebbene al primo impatto susciti emozioni più con l'affascinante sound che con l'impeto delle spinte. Infatti, sono incisive ma progressive. La linearità è il fattore che premia anche l'utilizzo user-friendly, ovvero con le configurazioni Confort ed Eco Pro, poiché si allinea agli standard del buon confort e avvantaggia la souplesse alle basse andature.



Bmw Serie 4, prezzi e versioni



La M440i X Drive è in vendita a 76.000 euro. Questa versione porta al debutto la nuova serie 4 assieme alle versioni a benzina, ma non mild-hybrid, 420i da 184 cv e 430i con 258 cv nonché alla 420d da 190 cv proposte, rispettivamente, a prezzi che partono da 51.000 e 56.000 euro. Invece, è elettrificata la turbodiesel 420d abbinabile anche alla trazione integrale, il cui listino muove da 51.000 euro. All'inizio del 2021 arriveranno anche le mild-hybrid 430d xDrive da 286 cv ed M440d xDrive da 340 cv, oltre che l'estrema M4 nelle versioni da 480 cv con il cambio manuale e da 510 cv con l'automatico a 8 marce già ordinabile a cifre che partono da 96.000 euro.