Bmw Serie 5, berlina luxury termica o elettrica

La Bmw Serie 5 è un classico del brand di Monaco di Baviera: la capostipite di questa grande berlina di lusso, infatti, ha debuttato nel lontano 1972, più di mezzo secolo fa. Il nuovo modello di ultima generazione che è più lungo di quasi 10 cm rispetto al precedente che ora supera di slancio i 5 metri, è offerto con motori turbo a benzina o a gasolio ibridi mild e plug-in, ma ci sono e questa è una vera novità anche due versioni elettriche battezzate i5, con 340 o 601 cv che esteticamente si differenziano dalle altre per pochi dettagli. Le due elettriche sono disponibili con trazione posteriore, la i5 eDriva 40 e integrale la più potente M60 xDrive. Entrambe dispongono di una batteria da 81,2 kWh, ma la versione meno potente fa percorrere un pò di strada in più. Infine nel corso del 2024 verrà proposta anche la familiare Touring. La carrozzeria della nuova Serie 5 non è solo più grande, ma ha anche forme più spigolose, con alcuni spunti ripresi dalla ancora più grande e lussuosa Serie 7 ad esempio, le maniglie a scomparsa e i fanali posteriori stretti e allungati. Nel modernissimo e anche spazioso abitacolo grazie ai 3 metri di passo, un record per la categoria, non ci sono quasi più tasti fisici, mentre al centro dell’abitacolo dall’impronta decisamente lussuosa c’è il grande display curvo che è orientato verso il guidatore. E’ inoltre un pacchetto formato sia dal cruscotto digitale di 14,9 pollici che dallo schermo di 12,3 del sistema multimediale. Prezzi di listino a partire da 66.800 euro.



