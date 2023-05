Bmw Serie 5 berlina: quello cose da sapere sulla nuova generazione

Bmw Serie 5 giunge all'ottava generazione e porta con sé molte novità estetiche ma, soprattutto, nella sostanza: diventa anche elettrica. L'arrivo sul mercato è previsto per il prossimo mese di ottobre. La nuova generazione, come consuetudine da ormai 50 anni, sarà prodotta presso il polo produttivo di Dingolfing (Baviera, Germania), dove vengono prodotte anche le batterie per Bmw i5, la versione elettrica della berlina di Monaco.

Per approfondire: Bmw Serie 5 e i5, le foto dell’ottava generazione