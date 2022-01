Come la versione berlina anche la nuova Serie 5 Touring è ancora più efficiente grazie all’adozione della tecnologia mild hybrid con generatore di avviamento a 48 volt estesa a tutti i modelli con motori a quattro e sei cilindri. Le più importanti funzionalità aggiuntive degli interni includono il display e il sistema operativo, che ora comprende anche il Control Display centrale fino a 12,3”. Nella nuova Serie 5 sia il Bmw Live Cockpit Plus standard che quello Professional (opzionale) sono forniti del nuovo sistema operativo Bmw 7, insieme a una serie di servizi digitali extra. Oltre a calcolare percorsi e tempi di arrivo con velocità e precisione e ad aggiornare i dati del traffico in tempo reale, il nuovo sistema di navigazione basato su cloud Bmw Maps consente di inserire qualsiasi parola durante la selezione di una destinazione. Bmw Intelligent Personal Assistant con funzionalità estese è ora disponibile anche nella nuova Serie 5 come allestimento standard. Nel dettaglio la Bmw Serie 5 Touring 520d xDrive Luxury è lunga 496 cm, larga 187 cm, alta 150 cm con un bagagliaio da 560 a 1.700 litri. Nella versione 520d xDrive Luxury costa 68.350 euro con motore a ibrida diesel di 1.995 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 140 kW/190 cavalli ed una coppia massima di 400 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 66 litri. Le emissioni di CO2 sono di 124 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 222 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.915 kg.

