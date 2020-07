Bmw Serie 8 Cabriolet

La Cabriolet è il secondo modello della nuova linea di lusso BMW in grado di combinare un design dinamico con un'abilità per quattro persone e la sontuosa esperienza di guida a cielo aperto. Sviluppata congiuntamente con la Serie 8 Coupé (dalla quale eredita le specifiche tecniche e dinamiche), M8 ed M8 GTE Endurance, la Serie 8 Cabrio presenta un baricentro basso, una distribuzione uniforme del peso ed è realizzata con una struttura leggera con alluminio, magnesio e plastica rinforzata con fibra di carbonio. Il corpo vettura estremamente rigido presenta controventi sviluppati specificamente per la Cabriolet, che ha richiesto in fase di progettazione ulteriori speciali misure di protezione degli occupanti, tra cui il telaio del parabrezza rinforzato e barre anti-ribaltamento dietro i sedili posteriori che si estendono in caso di necessità per carica pirotecnica. Data la presenza del tetto rigido ripiegabile, la capacità del bagagliaio è limitata a 350 litri.

