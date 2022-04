Bmw sfida Tesla, obiettivo 200.000 elettriche nel 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bmw sfida Tesla e lo fa annunciando le vendite attese per il 2022: bene 200.000 elettriche entro la fine dell'anno, raddoppiando il numero di consegne del 2021. L’attenzione sarà su un aumento molto forte e veloce dei veicoli elettrici. ha ricordato ad un evento al Salone di New York Pieter Nota, capo delle vendite di Bmw Group. “Tesla ha avuto un punto di forza unico per un po’ di tempo. Ora è finita” ha dichiarato Nota.

La fine del dominio Tesla

Nei primi due mesi di quest’anno Tesla ha registrato 71.250 immatricolazioni di nuovi veicoli negli Stati Uniti, Bmw 54.210. Il mese scorso Bmw ha iniziato la sua offensiva contro Tesla lanciando la prima coppia di modelli elettrici di nuova generazione che vanno ad “aggredire” due punti deboli del mercato per Tesla. La Bmw i4 punta alla Model 3 Tesla: «È il prodotto elettrico che i clienti si aspettano da Bmw. È la macchina elettrica per eccellenza» ha affermato Nota. La Bmw iX (delle dimensioni della X5) si rivolge invece al segmento dei crossover di medie dimensioni, il più venduto. Nota ha ricordato il grande successo di vendita di iX e i4. “I concessionari hanno centinaia di ordini per questi due veicoli. Il tempo di attesa è già ora di circa sei mesi».

Un veicolo su due sarà elettrico

Altri tre modelli elettrici del gruppo Bmw sono previsti per gli Stati Uniti nei prossimi due anni. L’aggiunta delle versioni a batteria della Serie 5 e della Mini Countryman è invece prevista per il 2023. Il Gruppo prevede che almeno un veicolo su due venduto sarà completamente elettrico entro il 2030. «Penso che saremo in grado di raggiungere quel risultato anche un po’ prima. Stiamo lavorando duramente insieme ai nostri colleghi di produzione per aumentare tale accelerazione» ha detto Nota.