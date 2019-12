Bmw si converte: finalmente arriva Android auto a bordo e sarà wireless Bmw introdurrà la funzione Androis Auto a partire da luglio 2020 <br/>La Casa bavarese presenterà il servizio all'ormai imminente Ces di Las Vegas (7-10 gennaio) per rispondere alle richieste degli utilizzatori nel mondo di Corrado Canali

2' di lettura



Dopo aver annunciato un cambiamento nella politica di esclusività riguardante l'impiego della funzionalità Apple CarPlay, Bmw ha confermato che introdurrà anche la connettività Android Auto per i suoi nuovi modelli come la Serie 2 Gran Coupè e l'elettrica iX3 a partire da metà 2020, venendo incontro ad una delle più insistenti richieste degli acquirenti di tutto il mondo. Ma non solo: la decisione di uasre solo CarPlay di Apple è stata sempre giustificata da Bmw con la scusa che iOs è dominante nel mercato smartphone e soprattutto tra gli utenti Bmw. In realtà Android è il vero re del mercato mobile



Il produttore di auto bavarese arriva con inspiegabile ritardo ad offrire la funzionalità Android Auto, ma almeno la renderà wireless sin dall'inizio. Gli utilizzatori saranno, infatti, in grado di visualizzare tutte le informazioni più importanti non solo sulla schermata centrale di infotainment, ma anche sul quadro strumenti e sull'head-up display.



Bmw ammette ora che Android Auto è stato introdooto a furor di popolo. «Molti dei nostri acquirenti hanno sottolineato a più riprese l'importanza di disporre di Android Auto all'interno della loro Bmw per l'utilizzo a bordo di una serie di caratteristiche loro familiari garantite dagli smartphone Android senza essere distratti dalla strada in aggiunta, naturalmente, anche a tutte le altre funzioni e ai servizi di Bmw già disponibili – ha spiegato Peter Henrich, Senior Vice President Product Management Bmw - offriremo questo servizio ai tutti i nostri utilizzatori a partire da luglio del 2020».



Bmw presenterà la funzione Android Auto con dotazione sui propri modelli al Ces 2020 (7-10 gennaio) e la renderà disponibile da luglio 2020 sia pure per ogni modello dotato del sistema operativo 7.0.



«Siamo entusiasti di lavorare con Bmw per portare Android Auto wireless ai loro clienti in tutto il mondo - ha risposto Patrick Brady, Vice Presidente di Engineering, Google - la perfetta connessione dagli smartphone Android ai vetture Bmw consentirà di disporre in viaggio di un più rapido accesso a tutte le loro app oltre che ai tutti quei servizi per loro ormai familiari contribuendo a far diventare la guida di una Bmw un'esperienza utile e più rassicurante».