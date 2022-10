Bmw sposterà la produzione della Mini elettrica dal Regno Unito alla Cina

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bmw interromperà la produzione delle sue Mini elettriche nel Regno Unito e sposterà la produzione negli stabilimenti in Cina, infliggendo un altro duro colpo alle ambizioni britanniche nei veicoli a batteria, secondo quanto riportato dal Times.

La casa automobilistica tedesca costruisce circa 40mila veicoli elettrici Mini all’anno nella sua fabbrica fuori Oxford, ma fermerà la produzione entro la fine del prossimo anno, ha affermato il quotidiano, citando un dirigente del marchio Mini. Bmw prevede di spostare la produzione dei veicoli elettrici nella sua joint venture in Cina.

Stefanie Wurst, il nuovo capo della Mini, ha detto al giornale inglese che lo stabilimento di Oxford stava funzionando in modo inefficiente dovendo produrre auto elettriche e a benzina sulla stessa linea. Wurst ha sottolineato che la fabbrica aveva bisogno di «ristrutturazione e investimento» per costruire veicoli elettrici, con le vecchie catene di montaggio smantellate. Tuttavia, secondo il Times, non c’era una data per un ritorno nel Regno Unito.

Bmw continuerà ad assemblare Mini con motori a combustione interna nel Regno Unito negli anni ’30, principalmente per l’esportazione negli Stati Uniti, in Giappone e in Medio Oriente, secondo il quotidiano. Tuttavia, le Mini elettriche saranno costruite dal partner della joint venture di Bmw, Great Wall Motor Co Ltd, e nel suo stabilimento di Lipsia.

Nel frattempo, Britishvolt, il tentativo del Regno Unito di sviluppare un gigante delle batterie per veicoli elettrici, è in cerca di finanziamenti di emergenza. Bloomberg questa settimana ha riferito che l’azienda stava valutando la possibilità di vendere il sito nel Regno Unito. Il Financial Times ha affermato che l’azienda ha bisogno di circa 200 milioni di sterline (223 milioni di dollari) per finanziarla fino alla prossima estate e sta tenendo colloqui con investitori strategici.