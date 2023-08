Bmw, sull’utile pesa Brilliance. Bene le elettriche, crescita moderata in Cina

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il gruppo Bmw ha registrato un calo dell’utile netto nel secondo trimestre, appesantito dagli effetti contabili legati alla joint venture cinese Bmw Brilliance, ma ha registrato un forte aumento delle vendite, trainato dall’elettrico. Bmw ha registrato un calo del 2,9% dell’utile netto a 2,9 miliardi di euro, legato a «una maggiore tassazione» quest’anno a causa dell’integrazione della sua joint venture cinese. Il fatturato, invece, è cresciuto del 7% in un anno a 37,22 miliardi, grazie a un aumento delle vendite dell’11,3% nel suo segmento automobilistico, dopo un anno 2022 caratterizzato da un forte calo delle consegne.



«La nostra forte crescita deriva dal significativo aumento delle nostre vendite di veicoli completamente elettrici», ha dichiarato Oliver Zipse, ceo del gruppo, in un comunicato. Il numero di veicoli elettrici venduti dal gruppo è più che raddoppiato nei primi sei mesi dell’anno (+133,1%) e rappresenta ora il 12,5% delle consegne, secondo i dati diffusi.

Loading...

I risultati hanno permesso all’azienda di alzare le sue previsioni annuali, secondo un comunicato stampa preliminare pubblicato all’inizio di questa settimana, sulla base di un solido portafoglio ordini e di migliorate condizioni sulle catene di approvvigionamento. Anche se le stesse supply chain e l’inflazione continueranno a pesare per l’intero 2023. Il gruppo si aspetta ora una «crescita solida» nelle consegne, contro una «crescita debole» prevista in precedenza, e su un margine operativo compreso tra «9% e 10,5%», anziché «8% e 10%». La previsione è di crescita sul mercato europeo, forti vendite negli Stati Uniti e crescita più moderata in Cina.

Tuttavia, il produttore di Monaco ora prevede un flusso di cassa «di almeno 6 miliardi di euro», contro i 7 miliardi di prima, dovuto in particolare a un «aumento dei costi delle materie prime».

«Gli oneri relativi ai fornitori, a causa dell’inflazione e del superamento dei costi della catena di approvvigionamento, continuano ad avere un effetto negativo nella seconda metà dell’anno».