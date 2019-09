Bmw, tante novità premium e sostenibili di Massimo Mambretti

4' di lettura

Sono molte le anteprime che la Bmw mette sotto i riflettori del salone di Francoforte. In pratica, c’è una novità (quasi) per ogni esigenza e tasca: dalle berline alle station wagon, dai suv alle sportive anche superprestazionali. A prescindere da categoria, dimensioni e tipologia sono il frutto di un fil-rouge in cui fanno la parte del leone connettività, elettrificazione e tecnologie avanguardistiche che, però, la casa bavarese lega in maniera tale da non venire meno a uno dei fattori che, nel corso del tempo, ha maggiormente contribuito all’affermazione delle sue vetture.

Pulite, autonome e connesse per essere sempre divertenti

Ovvero, il piacere della guida che non dovrà diventare un fattore secondario anche nella mobilità del futuro. Una teoria che viene ribadita anche dalla nuova interpretazione M della già conosciuta concept car Vision Next, spinta da un powertrain ibrido plug-in da 600 cv costituito da un motore elettrico per ogni assale e da un’unità a benzina sul retrotreno capace di proiettare la vettura a 300 all’ora e di farle tagliare il traguardo dei 100 orari in meno di 3”. Insomma, questa showcar è il manifesto delle future Bmw perché è ecologicamente corretta, prestazionale e promette di non deludere sul fronte del piacere della guida. Questo concetto viene ribadito anche dall’altra, del tutto, inedita concept della serie 4 che, lo rammentiamo, in estrema sintesi è l’evoluzione in chiave coupé e cabriolet della serie 3. Questa visione anticipa i modelli definitivi che potrebbero debuttare al prossimo salone di Gineva, in programma nel marzo 2020.

Bmw, le novità del salone di Francoforte Photogallery13 foto Visualizza

Il numero 1 assume nuove valenze

Intano, come accennato, a Monaco di Baviera in questo periodo si sono dati un gran daffare per rimpolpare gli schieramenti di berline, station wagon, coupé e, ovviamente, suv. Fra le prime novità ad arrivare nelle concessionarie c’è la terza generazione della serie 1. È nuova da cima a fondo tanto da nascondere sotto le sue vesti, definite su proporzioni differenti rispetto a quelle del modello precedente, la trazione anteriore anziché quella posteriore, sebbene offrendo anche la possibilità di optare per quella integrale xDrive. Infatti, la nuova serie 1 poggia sull’architettura portata alla ribalta dall’attuale generazione della Mini e utilizzata anche dai suv X1 e X2. Tornando alla serie 1 va aggiunto che debutta con motori a benzina con potenze che vanno da 140 a 306 cv e turbodiesel con picchi che spaziano da 116 a 190 cv. Inoltre, la nuova serie 1 propone anche il sistema operativo Bmw 7.0, che porta in dote l’assistente personale intelligente ad attivazione vocale,