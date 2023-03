Bmw, utili (+49%) inferiori alle attese. Il dividendo sale del 46%

La casa automobilistica ha finora superato i problemi della catena di approvvigionamento causati dalla pandemia e dall’invasione russa dell’Ucraina, in parte aumentando i prezzi. La società ha affermato nel corso dell’anno di aver dovuto affrontare costi di vendita più elevati, inclusi materiali, materie prime, logistica e rifinanziamento.

La sua attività nel settore automobilistico ha registrato un margine, raggiungendo il target, dell’8,6% sull’utile al lordo di interessi e imposte (Ebit) del 2022 di 10,6 miliardi di euro e un flusso di cassa di 11,1 miliardi di euro. Quasi la metà di questi ultimi proveniva da un contributo in contanti della joint venture cinese Bmw Brilliance Automotive (BBA). Lo scorso febbraio il gruppo tedesco ha comunicato che avrebbe pagato 3,7 miliardi di euro per assumere il controllo di maggioranza di BBA dopo aver ottenuto la licenza necessaria da Pechino, aumentando la sua quota dal 50% al 75 per cento.

Il dividendo proposto agli azionisti è di 8,50 euro, in aumento rispetto ai 5,80 del 2021.