Bmw vede la ripresa nel 2021. Venderà il 50% di auto elettriche entro il 2030

Dopo un solido secondo semestre del difficile 2020 la casa automobilistica tedesca Bmw punta su una decisa ripresa nel corso dell'anno e prevede di registrare una crescita significativa dei profitti pre-tasse grazie a un solido incremento delle vendite e un miglioramento dell'Ebit al 6-8 per cento, dal 2,7% nel 2020. Il gruppo intende inoltre proseguire a piena velocità sulla strada dell'elettrificazione, anche se con target meno ambiziosi rispetto ad altri rivali, e si attende che entro il 2023 avrà messo in commercio una dozzina circa di modelli interamente elettrici.

Consegne di auto elettriche +50% all’anno

Secondo le proiezioni del gruppo, da qui al 2025 le consegne di modelli interamente elettrici cresceranno di oltre il 50% ogni anno e pertanto l'aumento entro cinque anni sarà di oltre dieci volte i livelli del 2020. «Saremo pronti a rispondere con flessibilità alle domande del mercato», ha commentato durante l’annual della casa di Monaco il ceo Oliver Zipse. Entro la fine del 2025, il gruppo Bmw si attende di aver consegnato oltre 2 milioni di veicoli interamente elettrici a clienti in tutto il mondo.

Dal 2025 al 2030 la crescita delle vendite di motori elettrici dovrebbe poi proseguire al ritmo del 20% annuo mentre vi sarà in contemporanea un declino graduale delle vendite di modelli alimentati da motori a combustione, il diesel intorno al 30%. Entro il 2030 dunque circa la metà dei modelli Bmw venduti alla clientela saranno interamente elettrici.

Mini tutta elettrica entro i primi anni del 2030

Bmw ha spiegato che circa il 90% delle sue categorie di mercato avrà modelli completamente elettrici disponibili entro il 2023 e la nuova i4 elettrica sarà lanciata tre mesi prima del previsto. Il marchio MINI sarà completamente elettrico «entro i primi anni del 2030».



Sembrerebbe un’agenda più conservativa rispetto alla concorrenza. In un settore che insegue Tesla e se la deve vedere con standard sulle emissioni di CO2 in Europa e Cina sempre più sfidanti, alcune case automobilistiche hanno delineato piani per un cambiamento più rapido. Volvo ha fatto sapere qualche settimana fa che la sua gamma sarà completamente elettrica entro il 2030, e Ford ha detto che anche la sua gamma lo sarà in Europa, sempre entro il 2030. Il colosso tedesco Volkswagen ha affermato che punta al 70% delle vendite europee per il brand Vw entro il 2030 e ha confermato martedì le proprie ambizioni.