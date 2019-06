Bmw Vision M Next, debutta la nuova ibrida plug-in da 600 cavalli Bmw svela il concetto di futuro ad alte prestazioni, presentando la nuova Vision M Next in occasione dell'evento #NextGen di Simonluca Pini

Monaco di Baviera - Bmw svela il concetto di futuro ad alte prestazioni, presentando la nuova Vision M Next in occasione dell'evento #NextGen. Ispirata alla leggendaria M1, la novità elettrificata del costruttore bavarese anticipa l'erede della I8 portando su strada un powetrain elettrificato da 600 cavalli.

Partendo dallo stile la due posti si caratterizza per il contrasto tra le tinte Silk-Matt Cast Silver e Thrilling Orange, mentre all'anteriore arriva una nuova interpretazione del doppio rene e i gruppi ottici introducono la tecnologia Laser Wire.

600 cv e 100 km in elettrico

La scheda tecnica della Vision M Next svela la presenza di powertrain plug-in hybrid con due motori elettrici montati su due assi e un quattro cilindri benzina a spingere le ruote posteriori. I 600 cavalli di potenza possono essere scaricati sul solo asse posteriore o sulle quattro ruote, mentre alla voce prestazioni lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in tre secondi e la velocità massima è di 300 km/h. Passando alla modalità elettrica si possono percorrere fino a 100 chilometri a zero emissioni.

Nuova interfaccia uomo macchina

Salendo bordo dopo aver aperto le portiere attraverso il riconoscimento facciale arrivano novità come l'interfaccia uomo-macchina completamente inedita e novità come i sedili con memoria per la forma dei passeggeri.

Nel dettaglio la strumentazione include due schermi nel volante, uno schermo curvo sulla plancia e un head-up display con realtà aumentata proiettato sull'intero parabrezza e le informazioni cambiano dinamicamente in base alla marcia. Passando ai dettagli troviamo l'utilizzo di materiali come titanio anodizzato e fibre sintetiche in grado di creare effetti simile alla pelle. Tra le curiosità non manca il porta bicchieri con giroscopio capace di contrastare le forze g quando si utilizza la vettura al massimo della potenza.