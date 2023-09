Bmw Vision Neue Klasse, la concept che anticipa i modelli del futuro debutta al Salone di Monaco

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come saranno le Bmw del futuro? Per scoprirlo bisogna osservare con attenzione la Bmw Vision Neue Klasse, concept car che anticipa stile e tecnologie dei futuri modelli di Monaco di Baviera. Pronto al debutto all’IAA Mobility 2023 di Monaco, in programma dal 4 all’8 settembre, il concept tedesco mostra un nuovo corso stilistico, con superfici ampie e poche linee distintive. Addio quindi alle maxi calandre di molti modelli attuali commercializzati da Bmw, spesso criticate dalla clientela europea. Oltre ad un salto esponenziale sul fronte della tecnologia e della connettività, il concept elettrico è abbinato alla nuova tecnologia Bmw eDrive che include celle di batteria rotonde di nuova concezione, con una densità energetica superiore di oltre il 20% rispetto alle celle prismatiche utilizzate in precedenza. La sesta generazione della tecnologia eDrive migliorerà la ricarica dei modelli Neue Klasse fino al 30%, oltre ad aumentarne l’autonomia fino al 30%. Grazie a tutte queste migliorie, l’efficienza complessiva aumenterà fino al 25%.

Bmw Neue Klasse

Abbiamo osservato da vicino la Bmw Vision Neue Klasse e abbiamo apprezzato un design chiaro ed elegante, che svela in parte cosa si vedrà sulla futura generazione di auto dell’Elica. Particolari come i generosi passaruota, la superficie vetrata arretrata e il frontale a “muso di squalo” inclinato diventeranno tratti distintivi. Passando ai proiettori, un effetto luminoso con una animazione tridimensionale avvierà un’interazione tra guidatore e auto appena ci si avvicinerà. A questo si aggiungeranno messaggi di benvenuto nella parte inferiore dei finestrini quando si attiverà l’apertura automatica delle portiere. In coda arrivano elementi luminosi stampati in 3D che si estendono su più livelli e controllati per creare una sensazione di forte profondità. Proprio la zona posteriore è quella che ci ha lasciato maggiormente perplessi in occasione del primo reveal dedicato alla stampa, a causa di linee sicuramente non convenzionali nell’attuale panorama automobilistico.

Interni Bmw Neue Klasse, Bmw iDrive

Altra novità arriva dagli interni, caratterizzati dalla grande pulizia stilistica e dalla presenza di comandi analogici ridotti al minimo. L’interazione uomo -auto avviene tramite il Bmw Panoramic Vision, il Central Display e i pulsanti multifunzione sul volante. Nessun schermo a tutta larghezza sulla plancia o maxi schermi ovunque. Le informazioni verranno proiettate per la prima volta alla base e su tutta la larghezza del parabrezza. Vista dal vivo, ha tutte le carte in regola per diventare una tecnologia copiata (come nel caso del “manopolone” iDrive sul tunnel centrale) anche da altri costruttori. Con i “My Modes” si potrà cambiare il setting visivo e prestazionale della vettura, a partire da quello Sport. Interessante la soluzione di fissaggio dei sedili al pavimento con una sola staffa, scelta realizzata per aumentare lo spazio delle gambe di chi siede in seconda fila. Il design degli interni, privo di cromature o pelle, contribuisce all’ottimizzazione dell’impronta di carbonio. Prodotta nello stabilimento di Debrecen interamente senza combustibili fossili, la Neue Klasse è realizzata con un ampio uso di materie prime e secondarie prodotte con ridotte emissioni di anidride carbonica.